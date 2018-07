Maior campeão da Bulgária, CSKA Sofia é rebaixado e perde licença

Dono do clube entre 1999 e 2006, o empresário Vasil Bozhkov chegou a se comprometer em pagar as dívidas, mas mudou de ideia. Ele agora promete reerguer o CSKA, mas começando uma reestruturação. "O CSKA não precisa ser salvo, mas revivido", disse ele em comunicado, no sábado.

O CSKA Sofia tem 31 títulos do Campeonato Búlgaro, e com a punição imposta nesta segunda-feira, teve sua licença cassada, ficando proibido de disputar as divisões profissionais. Assim, só pode jogar a Série C local, que é amadora. Foi sugerida a fusão com o Lokomotiv Sofia, também rebaixado, mas a hipótese não chegou a ser discutida.

Em 64 anos de história, o CSKA Sofia ainda venceu 20 vezes a Copa da Bulgária e, neste século, disputou 13 vezes competições europeias, entre Liga dos Campeões e Liga Europa. Sem CSKA e Lokomotiv, o Campeonato Búlgaro terá apenas 10 times.