Maior campeão, Corinthians joga pelo 10º título da Copinha

Atual campeão brasileiro profissional, o Corinthians vem fazendo bonito também na base. O clube alvinegro não é apenas o atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas também o time que mais vezes faturou o título. Com nove taças, inclusive de 2015, está à frente de Fluminense, que vem em seguida com cinco, Internacional com quatro, São Paulo, Santos e Atlético Mineiro com três, Ponte Preta, Nacional, Portuguesa e Flamengo com dois.

Outros 11 times já venceram uma única vez: Juventus, Cruzeiro, Vasco, Guarani, América-SP, Marília, América-MG, Barueri-SP, Santo André e Figueirense. Entre as principais equipes que nunca sentiram o gosto de conquistar a principal competição da base no Brasil destacam-se Palmeiras e Botafogo-RJ, ambos vice-campeões em duas ocasiões, além do Grêmio, que chegou à final apenas uma vez.

Entre os Estados, São Paulo lidera com folga. Os clubes anfitriões já venceram 28 títulos, contra apenas oito do Rio, segundo colocado. Minas Gerais vem em terceiro com cinco, seguido por Rio Grande do Sul, com quatro, e Santa Catarina, com um.

Apenas em quatro ocasiões a final não contou com um time paulista. Em 1971, na terceira edição do torneio, Fluminense e Botafogo fizeram a final com vitória tricolor nos pênaltis. Nove anos mais tarde, em 1980, o Internacional foi campeão batendo o Atlético Mineiro por 3 a 0 na final.

Mais 16 anos se passaram até que dois times de fora de São Paulo se encontrassem uma final, quando em 1996 o América-MG bateu o Cruzeiro por 2 a 1, em um duelo mineiro. A última vez aconteceu em 2011, quando o Flamengo derrotou o Bahia também por 2 a 1.