'Maior contratação é não perder ninguém', diz Carille sobre 2018

Após a conquista do Campeonato Brasileiro, o técnico Fabio Carille, do Corinthians, vem repetindo o discurso que utilizou após o triunfo no Campeonato Paulista e reafirmando a necessidade de manter a base do elenco. “Nossa maior contratação vai ser não perder ninguém”, disse o treinador no programa “Noite de Craques” do canal Esporte Interativo na noite desta terça-feira.

“Logo após a final do Paulista, eu me sentei com o presidente (Roberto de Andrade) e o Alessandro (gerente de futebol) e disse que conseguiríamos uma vaga na Libertadores se não perdéssemos ninguém”, revela o treinador. “A diretoria fez um esforço e conseguimos o título”.

Carille revela que vários jogadores receberam propostas, entre eles, Rodriguinho, Jô, Arana e até Jadson. Na fase atual, o desafio de manter o grupo é ainda mais difícil. Arana recebeu uma proposta vantajosa do Sevilla; Jô foi sondado pelo futebol chinês; Pablo ainda acerta sua renovação; Balbuena também vai discutir sua permanência.

Por outro lado, o treinador garante que o time ainda não buscou reforços no mercado. “Não temos ninguém ainda. Só conversas”, afirmou.