Dia 3: Maior especial da história do Rally dos Sertões faz pilotos se superarem

A segunda etapa do Rally dos Sertões, disputada em Barra do Garças, no Mato Grosso, ficou marcada na história da competição como a etapa em que teve o maior especial (tempo cronometrado) de todos os tempos e a novidade fez com que os pilotos destacassem a dificuldade que foi encarar um total de 533 quilômetros.

Muitos pilotos, entre carros, motos, quadris e UTV não conseguiram completar a prova. Além da distância, o calor - a temperatura passou dos 34ºC - e o terreno bastante alterado dificultaram ainda mais a vida dos competidores.

"Foi uma especial muito longa e dura. Um bom pedaço com um festival de saltos, um atrás do outro, de todos os tipos. Algumas serrinhas bem escorregadias, alguns trechos bem rápidos dentro de umas fazendas e o dia foi bom. Mais um dia bom para a gente. No início bem melhor, chegamos a liderar andando na frente em um ritmo bom. Teve uma interrupção da especial e na relargada nós demos azar ao ficarmos presos atrás de alguns UTVS e motos. Mas está ótimo", disse Guiga Spinelli, que ao lado de Youssef Haddad deixou o carro Mitsubishi L200 Triton Sport Racing na quarta posição na segunda etapa e em terceiro na posição geral.

Tunico Maciel, líder nas motos, espera superar as adversidades para manter o cordão do líder. "É gratificante. O cordão fica com quem está na liderança até Queraz (local da última etapa). Vou andar forte para continuar com ele. Hoje (segunda-feira) foi a maior etapa e mais complicada", destacou o piloto, que recebeu o cordão das mãos de crianças que foram escolhidas através de um concurso de desenho e redação.

"É muito bom compartilhar esse momento de alegria com as crianças. Elas gastaram o tempo delas para fazer um desenho para nós. Bacana esse carinho e o abraço deles. Tudo isso nos deixa mais forte", completou o piloto da Honda Racing Rally.