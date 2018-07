Maior goleador suíço, Frei anuncia aposentadoria

BASILEIA - Maior goleador da história da seleção suíça, Alex Frei anunciou nesta quinta-feira, 15, que irá se aposentar no final desta temporada. Por meio de um comunicado divulgado pelo Basel, clube que defende em seu país, o atacante informou que deixará de atuar no futebol profissional após ter realizado uma "carreira maravilhosa".

O jogador de 33 anos marcou 42 gols em 84 jogos pela Suíça, embora tenha eventualmente pedido para não ser convocado para jogar pela seleção do país depois de ter sido vítima de críticas mais pesadas ou xingamentos por parte de alguns torcedores suíços em algumas partidas.

Frei ganhou três títulos do Campeonato Suíço atuando pelo Basel, depois de ter defendido o Rennes, da França, e o Borussia Dortmund, da Alemanha. Na seleção, apesar de ostentar a condição de maior goleador de todos os tempos pelo país, ele não conseguiu ser decisivo nos torneios mais importantes.

Frei amargou uma substituição depois de perder um pênalti contra a Ucrânia na Copa do Mundo de 2006 e ainda se machucou logo no primeiro jogo da Suíça na Eurocopa de 2008, que foi abrigada pelos suíços em uma competição que também contou com a Áustria como outro país-sede.