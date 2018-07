Maior título da história do Grêmio completa 30 anos

SÃO PAULO - O avião fretado que decolou do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na tarde do dia 5 de dezembro de 1983 levava muito mais do que um time de futebol em busca de um sonho. "É o momento mais excepcional dos 80 anos de existência do Grêmio". As palavras do então presidente do Grêmio, Fábio Koff, resumiam bem o momento do clube gaúcho. Na bagagem, além da emoção, havia a esperança de derrotar o Hamburgo, da Alemanha, na final do Mundial Interclubes, que seria disputada dali a seis dias, no Estádio Nacional de Tóquio.

Há exatos 30 anos, com dois gols marcados pelo jovem atacante Renato Gaúcho e uma atuação segura na defesa liderada por Hugo De León, o Grêmio chegou à maior glória de sua história ao bater, na prorrogação, o campeão europeu de 1983 por 2 a 1. A esperança gremista declarada no embarque deu, então, lugar à euforia e à consagração. Com isso, o time gaúcho juntou-se, à época, ao Flamengo (campeão dois anos antes) e do Santos (bicampeão em 1962 e 1963).

PREPARAÇÃO

A final do Mundial começou muito antes do apito inicial do árbitro francês Michel Vautrot. Campeão da Libertadores no dia 28 de julho, com mais de 80 mil pessoas no Estádio Olímpico, o Grêmio se preparou especificamente para a partida diante do Hamburgo. O Campeonato Gaúcho daquele ano, por exemplo, disputado entre março e novembro, foi deixado em segundo plano. "Priorizamos a preparação. No Gaúcho, o time titular jogava apenas no Olímpico. Os campos do interior eram ruins e isso poderia contundir alguém. Além disso, as viagens eram muito desgastantes", disse o técnico Valdir Espinosa.

O treinador gremista também chegou a viajar para a Alemanha para acompanhar uma partida do Hamburgo válida pelo Campeonato Alemão. Ao lado dele, estava o preparador físico Ithon Fritzen, que, fluente em alemão, ajudou bastante na busca por informações. Além disso, o Grêmio conseguiu uma fita VHS com lances de alguns jogos do time alemão. Era a única forma de conhecer o Hamburgo.

Há 30 dias do embarque rumo a Tóquio, o Grêmio se resguardou em Gramado. O fretamento da aeronove modelo DC-10, que embarcou rumo ao Japão com 300 pessoas - entre jogadores, dirigentes, 200 torcedores e jornalistas -, também foi uma das escolhas da diretoria gremista.

De acordo com Renato Gaúcho, o time se fortaleceu ainda mais nos meses finais da preparação. "Até então a Libertadores era o título mais importante da história do Grêmio. Mas sabíamos que poderíamos dar mais um passo, quer seria o Mundial. Esse tempo serviu para fortalecer ainda mais o grupo. Ficamos fechados e cientes que poderíamos ir mais longe", afirmou o ex-atacante, que havia completado 20 anos em setembro daquele ano.

Em campo, poucas mudanças em relação à equipe que derrotou o Peñarol na final da Libertadores. A maior perda deu-se no ataque: o ponta-direita Tita, que estava emprestado pelo Flamengo, acabou retornando à Gávea. Para o seu lugar, a diretoria trouxe o tricampeão mundial com a seleção na Copa de 1970, Paulo Cézar Caju. Caio, titular durante o ano todo, acabou substituído por Mário Sérgio. A contratação do meia foi cara. Para ter o jogador por empréstimo, o Grêmio pagou 1,5 milhão de cruzeiros por dia à Ponte Preta (cerca de R$ 3,7 mil)."Eu pedi os dois jogadores. Era um diferencial para o time. Dois atletas técnicos contra um time que priorizava a força", lembra Espinosa.

PRIMEIROS DIAS NO JAPÃO

Fazia 3 graus centígrados em Tóquio quando os 18 jogadores gremistas treinaram pela primeira vez em solo japonês. Havia, ainda, muito cansaço por conta da longa viagem de 37 horas entre Porto Alegre e o aeroporto de Narita. Na primeira atividade, Espinosa exigiu pouca movimentação.

A principal preocupação do treinador era recuperar os jogadores contundidos. No dia seguinte, sexta-feira, o já afirmava que o grupo estava refeito da viagem. O centroavante Tarciso estava recuperado de dores musculares. Mário Sérgio não sentia mais os efeitos de uma gripe. O volante China, por sua vez, já podia atuar sem tantas dores no tornozelo. Já Renato reclamava de dores nas costas - culpa do colchão do Hotel Prince, local onde a delegação se hospedara. Espinosa também temia o contra-ataque alemão e as jogadas aéreas. O treinador adotaria a estratégia de jogare no campo de ataque a partir dos 20 minutos de jogo e ter mais posse de bola.

O treinador gremista também cuidou muito bem da motivação dos jogadores. Desde a Libertadores, um quadro negro no vestiário era usado para ilustrar a escalada do time. Para isso, Espinosa desenhava bonecos subindo degraus. O topo representava a final - e a vitória - contra o Hamburgo. De acordo como o técnico campeão mundial de 1983, a ideia foi de Hugo De León, que havia visto tal cena no Nacional, em 1980. Na ocasião, o time uruguaio derrotara o arquirrival gremista, o Internacional, na final da Libertadores. "Sempre deram o crédito dessa história para mim, mas foi o De León que deu a ideia", afirmou.

CAMPEÃO DA EUROPA

O Hamburgo chegou à decisão como favorito, apesar da hegemonia sul-americana no confronto entre os continentes no Mundial Interclubes - até 1983, eram seis anos seguidos de vitórias dos times da América sobre os europeus. O time alemão, tricampeão nacional entre 1979 e 1983, havia derrotado a poderosa Juventus, do craque Platini, no dia 25 de maio de 1983, na final da Copa dos Campeões, em Atenas. O camisa 10 Magath, principal jogador da equipe, marcou o único gol do jogo, aos nove minutos do primeiro tempo.

O time alemão era treinado pelo autríaco Ernst Happel. À época, o ex-zagueiro era dono de uma marca que seria batida por Ottmar Hitzfeld, Jose Mourinho e Jupp Heynckes, campeões da Liga dos Campeões por duas equipes diferentes. Happel, que havia levantado o troféu com o Feyenoord, em 1970, também chegou ao vice-campeonato com o Brugges em 1978 (derrota para o Liverpool). Na Copa de 1954, o ex-zagueiro da seleção da Áustria participou da partida com mais gols da história das Mundiais - nas quartas de final, os autríacos fizeram 7 a 5 nos anfitriões suíços (a seleção, depois, acabaria derrotada por 6 a 1 pela Alemanha Ocidental na semifinal).

O Hamburgo era um time defensivo, que jogava praticamente com oito jogadores no campo de defesa e muita força física. Diferente do Grêmio, os alemães não criaram uma preparação específica para o Mundial. Pelo contrário. Na quarta-feira, a menos de 85 horas da final, o time enfrentou o Stuttgart pelo Campeonato Alemão e acabou derrotado por 2 a 0. O desembarque dos 15 jogadores ocorreu após 20 horas de viagem.

O JOGO

O lance não sai da memória dos torcedores gremistas. Eram jogados três minutos da prorrogação quando a bola alçada por Caio desviou na cabeça de Tarciso e chegou até Renato Gaúcho, já na grande área. O camisa 7 cortou para dentro, deixou o zagueiro alemão para trás e bateu firme de perna esquerda no contrapé do goleiro Stein para fazer 2 a 1.

O gol mais importante da história do Grêmio trazia alívio. A cinco minutos do término do segundo tempo, quando o título parecia certo, Schröder empatou o jogo após uma bola alçada e um toque de cabeça para o meio da pequena área. "Foi um jato de água fria. E tivemos pouco tempo para nos levantar. Era preciso verificar se todos estavam bem. Foi então que o De León pediu a palavra", disse Espinosa.

Segundo o treinador, o zagueiro garantiu que o hamburgo não teria mais chances na bola aérea. No mesmo momento, Renato afirmou que decidiria no ataque. "Sempre acreditei muito na minha capacidade. Mas, para eu poder garantir lá na frente, era preciso ter um time equilibrado e que se garantia lá atrás também. E o Grêmio tinha isso. Era um grupo muito forte e homogêneo", lembra Renato.

Na mesma meta do gol da vitória, aos 37 minutos da etapa inicial, o atacante havia começado a fazer história. O ponta recebeu de Paulo Cézar Caju, carregou a bola desde o meio-campo, encarou a marcação, cortou duas vezes o zagueiro Hieronymus e bateu cruzado, quase sem ângulo. A bola, que chegou a bater no braço do goleiro alemão, morreu no fundo do gol do Hamburgo.

Após abrir o placar, o Grêmio se retraiu. Paulo Cézar Caju, que havia brigado com Renato no dia anterior, acabou substituído por Caio aos 25 minutos do segundo tempo. Espinosa, contudo, exalta a presença do veterano jogador no elenco gremista. "Ele era o jogador mais conhecido do grupo. A forte marcação em cima dele ajudou a abrir espaços. Foi uma opção tática", ressalta Espinosa.

Pelo título, os jogadores do Grêmio receberam 90 milhões de cruzeiro (aproximadamente R$ 220 mil). Valdir Espinosa, mesmo vencedor, optou por deixar o comando da equipe, dando lugar a Carlos Froner. De acordo com o treinador campeão, seria difícil se manter no topo. A opção, então, foi trabalhar no futebol árabe após rápida passagem pelo Cascavel, do Paraná. Nos jogos da faixas, contra o Internacional, tricampeão gaúcho, nova alegria gremista. O jogo disputado no dia 26 de janeiro de 1984, no Olímpico, terminou 4 a 2 para o Grêmio. De virada, o time venceu com gols dos campeões Osvaldo, Renato Gaúcho, Caio e Paulo César Magalhães.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 HAMBURGO

GRÊMIO - Mazarópi; Paulo Roberto, Baidek, De León e Paulo César Magalhães; China, Osvaldo (Bonamigo) e Mário Sérgio, Renato, Tarciso e Paulo Cézar Caju (Caio). Técnico: Valdir Espinosa

HAMBURGO - Stein; Wehmeyer, Hieronymus, Jacobs e Schroeder; Groh, Rolff, Magath, Hartwig, Hansen e Wuttke. Técnico: Ernst Happel

GOLS - Renato, aos 37 do primeiro tempo; Schröeder, aos 40 do segundo tempo e Renato, aos 3 minutos do primeiro tempo da prorrogação.

ÁRBITRO - Michel Vautrot (FRA)

CARTÕES AMARELOS - Mazarópi, Caio, Renato e De León (Grêmio); Stein (Hamburgo)

PÚBLICO - 62.000

LOCAL - Estádio Nacional de Tóquio