Maiores campeões, Cruzeiro e Grêmio lutam para salvar o ano na Copa do Brasil

Oito títulos da Copa do Brasil estarão em campo em uma das semifinais da competição em 2016. Maiores vencedores da história do torneio, com quatro conquistas cada, Cruzeiro e Grêmio iniciam a disputa pela vaga em mais uma decisão nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão.

Além do peso natural de uma conquista, ambos os clubes têm na Copa do Brasil a chance de salvar suas temporadas. O Grêmio mais uma vez viu o Internacional ficar com o título gaúcho, enquanto no Brasileirão luta somente por uma vaga no G6 para ir à Libertadores do ano que vem. Situação semelhante à do Cruzeiro, que caiu precocemente no Estadual e chegou a brigar contra o rebaixamento no Brasileirão antes de respirar um pouco e ficar no meio da tabela, mas também sem grandes pretensões.

Por isso, as duas equipes chegam para esta semifinal priorizando o torneio, o que pôde ser observado nas últimas rodadas do Brasileirão. No Grêmio, Renato Gaúcho escalou os reservas na rodada retrasada diante do Santos e só não repetiu a estratégia no último fim de semana porque tinha pela frente um Gre-Nal.

Já Mano Menezes fez o oposto. Se escalou os titulares contra a Chapecoense no último dia 16, poupou cinco deles no triunfo do último domingo, contra o Vitória. Alguns dos principais nomes do elenco, Bruno Rodrigo, Edimar, Robinho, Rafael Sóbis e Ábila ficaram de fora por desgaste e voltam descansados para o confronto diante do Grêmio.

Outro ponto em comum entre as equipes é o atual momento de paz que vivem, depois de uma longa turbulência. Se o Cruzeiro viveu o fundo do poço ao ter que lutar contra o rebaixamento durante boa parte do Brasileirão, o Grêmio chegou a brigar pela liderança no início da competição, antes de uma longa sequência de resultados negativos que culminaram na demissão de Roger Machado. A chegada de Renato Gaúcho e a classificação às semifinais da Copa do Brasil ajudaram a acalmar os ânimos.

Apesar de serem os maiores campeões do torneio, Cruzeiro e Grêmio também lutam para encerrar um longo jejum na competição. A última conquista cruzeirense aconteceu em 2003, ano da tríplice coroa sob comando do meia Alex. Já o Grêmio não vence a Copa do Brasil desde 2001, naquela que foi sua última conquista nacional de primeira divisão.

A quarta-feira marcará a primeira parte da disputa destes dois clubes por uma vaga na decisão da Copa do Brasil. O confronto de volta está marcado para o dia 2 de novembro, na Arena do Grêmio.