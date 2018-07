Mais adaptado, Willian Farias se vê pronto para ser titular no Cruzeiro

Contratado pelo Cruzeiro em 2014 por indicação de Marcelo Oliveira, Willian Farias esteve longe de se firmar no time, tanto que disputou 21 partidas, sendo titular em apenas oito. Mas isso pode mudar em 2015, pois a equipe perdeu Lucas Silva e Nilton, negociados com Real Madrid e Internacional, respectivamente. Willian Farias admitiu que teve problemas de adaptação no ano passado, mas agora garante estar pronto para conquistar o seu espaço.

"Estive trabalhando no ano passado, todo esse tempo e não tive oportunidade de fazer pré-temporada com a equipe, minha adaptação foi demorada. Tive algumas oportunidades no fim do campeonato. Agora tenho oportunidade de fazer pré-temporada, trabalhando forte e esperando essa chance. Se conseguir, vou fazer meu melhor para Cruzeiro sempre vencer", disse.

Bicampeão brasileiro, o Cruzeiro perdeu nove jogadores para a temporada 2015, incluindo alguns dos seus principais jogadores, como Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Para Willian Farias, porém, as mudanças não vão impedir o time de seguir lutando por títulos.

"Quem vem para Cruzeiro são somente jogadores de qualidade. Saíram nove, num ciclo normal do futebol. Ainda mais pela temporada do Clube, sempre buscando títulos. Para aparecerem outros jogadores, alguns têm de sair, em 2013 também foi remontagem do elenco. Em 2012, o Cruzeiro não fez um bom campeonato. 2013 foi remontagem, deu certo, espero que 2015 seja igual ou melhor", comentou.