Mais aliviado, Coritiba faz um novo confronto direto Aliviado pela importante vitória sobre o Palmeiras, na última quinta-feira, em Araraquara (SP), que o deixou oito pontos acima da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Coritiba entra em campo neste domingo para enfrentar o Bahia, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, pela 30ª rodada do campeonato. É mais um confronto direto contra um time que luta para não cair - ambos estão com 35 pontos.