Mais atrasada, Arena da Amazônia está só 68% pronta

MANAUS - Único estádio da região Norte do País na Copa do Mundo de 2014, a Arena da Amazônica chegou neste mês de julho a 68% de conclusão de suas obras. Desta forma, o estádio de Manaus é o que está mais atrasado dentre os que precisarão ser entregues à Fifa até dezembro. Outras seis arenas já foram inauguradas e utilizadas na Copa das Confederações.

Dentre os restantes, o que está com obras mais adiantadas, segundo os últimos balanços divulgados pelo Comitê Organizador Local (COL), é o Itaquerão, que chegou a 82% de conclusão no mês em junho. A Arena Dunas, de Natal, última a iniciar obras, já tinha 78,25% de suas etapas concluídas no mês de junho.

Em maio, a Arena Pantanal (Cuiabá) estava com 73,72% das suas obras concluídas, número semelhante ao do beira-rio (Porto Alegre), que chegou a 74% em junho. Já a Arena da Baixada (Curitiba) estava 71,43% concluída há cerca de 10 dias.

Atrasada, a Arena Amazônia tem a previsão de que as cadeiras comecem a ser montadas em agosto e o gramado seja plantado em setembro. "A montagem da fachada e cobertura está entrando em ritmo mais acelerado e em paralelo temos a preocupação em manter o restante da obra dentro do cronograma para entregarmos o estádio em dezembro", afirmou o coordenador da Unidade Gestora do Projeto da Copa (UGP COPA), Miguel Capobiango Neto.

De acordo com ele, a previsão é que os primeiros dez mil assentos cheguem a Manaus no próximo mês. Outra frente de trabalho coloca os revestimentos de piso e parede. Nos camarotes dos setores sul e leste já estão sendo colocados os porcelanatos do piso. Em toda a arena estão sendo montados os dutos de ar-condicionado, instalações elétricas, contra incêndio e demais cabeamentos.

A partir de setembro terá início a fixação das membranas sintéticas que vão fechar a estrutura metálica, dando a forma final do novo estádio. A Arena da Amazônia vai sediar apenas quatro partidas da Copa do Mundo de 2014, todas da primeira fase.