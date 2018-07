Mais confiante, Fluminense quer ampliar reação antes de pensar em clássico

"Fico feliz com o gol e agora é ganhar confiança com a sequência de jogos. Desde quando assinei o contrato, sabia que haveria cobrança pelo passado. Isso não me incomoda porque a minha história agora é de volta ao Fluminense. Espero poder fazer o meu trabalho e dar o melhor pela equipe", afirmou.

O resultado positivo, porém, ainda não apaga o começo irregular de temporada do Fluminense, com apenas sete pontos somados em quatro jogos no Campeonato Carioca. Além disso, o time perdeu na sua estreia na Copa da Primeira Liga, a Sul-Minas-Rio. Por isso, Diego Souza ressaltou a importância do segundo duelo do time na competição, diante do Cruzeiro, na próxima quarta-feira, no Mineirão, ainda mais que no fim de semana terá pela frente o Flamengo pelo Estadual.

"Nosso desejo é ganhar confiança com a sequência de jogos e fazer a torcida tricolor encher o estádio, porque sabemos da importância dela para empurrar a equipe. São jogos diferentes, onde o jogador fica marcado. E você vê que a semana é uma semana mais tensa, todo mundo concentrado", comentou.

No Fluminense, Diego Souza espera voltar a repetir a dobradinha de sucesso que teve com Eduardo Baptista no ano passado no Sport. "O Eduardo (Baptista) me conhece muito bem. Joguei com ele um ano e meio fazendo a mesma função que estou executando aqui. Ele sabe bem o que posso render. Espero que eu consiga ter a sequência de bons jogos, assim como toda a equipe", disse.