Mais confiante, América-MG mira vitória sobre Santos para embalar

Após a vitória por 2 a 1 para cima do Internacional, o América-MG vai embalado para o duelo contra o Santos neste domingo, às 19h, na Vila Belmiro. O técnico Adilson Batista terá muitos problemas para armar o time, já que três de seus titulares estão suspensos. Com 17 pontos, o time mineiro corre para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O volante Leandro Donizete e o atacante Rafael Moura receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. Já Wesley recebeu o vermelho após trocar palavrões com o meia D'Alessandro.

Por outro lado, o treinador poderá contar com Marquinhos, que não pôde enfrentar o Inter devido uma cláusula de empréstimo, já que pertence ao time gaúcho. Os substitutos não devem ser confirmados, mesmo porque houve apenas um treino regenerativo sexta-feira e um recreativo no sábado cedo antes do embarque para Santos.

Aylon deve entrar no lugar de Rafael Moura, Marquinhos na vaga de Wesley e Gerson Magrão no lugar de Leandro Donizete, com Christian correndo por fora. Pelo menos, está é a tendência.

"Nós fizemos um grande primeiro tempo contra o Internacional e conseguimos administrar o resultado na etapa final. Foi um resultado importante, mas ainda tem muita por vir. Só foi o primeiro passo. Agora temos que trabalhar e pensar no Santos. Sabemos que é um time que gosta de jogar em velocidade e é difícil de ser batido na Vila Belmiro. Vamos novamente conversar com o departamento médico, fisiologia e escolher o melhor time para esta partida", discursou o treinador.