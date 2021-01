Mais confiante, Flamengo pega o embalado Palmeiras em 'decisão' no Brasileirão

Aliviado após vencer o Goiás e espantar a má fase, o Flamengo tem um desafio difícil nesta quinta-feira, às 19 horas, para se manter entre os primeiros colocados. Enfrenta o embalado Palmeiras, finalista da Copa do Brasil, da Libertadores e que vem de goleada sobre o Corinthians no dérbi. O duelo, válido pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Após uma sequência de três jogos sem vencer que levantou questionamentos sobre o trabalho de Rogério Ceni, o deixou pressionado e impediu que a equipe se aproximasse dos líderes, o Flamengo fez 3 a 0 no Goiás, na segunda-feira, e foi aos 52 pontos. O time carioca ganhou confiança e agora quer consolidar a reação para se fortalecer na briga pelo título.

O resultado positivo conquistado diante de um rival que briga contra o rebaixamento foi satisfatório, mas o time ainda apresenta algumas falhas e precisa melhorar seu desempenho, caso queira se manter na luta pelo bicampeonato brasileiro. Um dos que vêm produzindo pouco é Everton Ribeiro. Ceni, no entanto, não o tira do time titular e, sempre que pode, reforça a importância do capitão para o elenco. Acontece que Diego Ribas foi um dos melhores em campo em Goiânia e pede passagem.

O experiente meio-campista recebeu a primeira chance entre os titulares desde que o treinador chegou e correspondeu. Com a volta de Gerson, que estava suspenso, a tendência, porém, é de que retorne ao banco de reservas. A não ser que Ceni encontre um lugar para o camisa 10 no meio de campo. Mesmo se for reserva, o jogador, um dos líderes do elenco, deve ser aproveitado diante do Palmeiras.

Diego Alves é a principal dúvida do Flamengo para o confronto em Brasília. Nos últimos dois treinamentos, o goleiro foi a campo, mas treinou separado do elenco. O jogador segue seu tratamento de uma lesão na coxa direita. Seu último jogo foi contra o Bahia, há mais de um mês, em 20 de dezembro.

Desde então, ele desfalcou a equipe contra Fortaleza, Fluminense, Ceará e Goiás. A tendência é de que ainda não tenha condições de voltar. Com isso, o jovem Hugo Souza deve permanecer entre os titulares. Thiago Maia segue em recuperação de lesão e só volta na próxima temporada.