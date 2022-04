Mais de 21 mil torcedores vão ao Morumbi acompanhar último treino do São Paulo

O São Paulo decidiu abrir os portões e contou com o forte apoio da sua torcida para encerrar os preparativos para o clássico com o Palmeiras durante um treinamento na manhã deste sábado, último dia de preparação do time para a final do Paulistão. São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque.

Após o treinamento, o São Paulo divulgou que 21.792 torcedores estiveram presentes no estádio do Morumbi durante a atividade pela manhã. A torcida recebeu o time e principalmente Rogério Ceni com muita cantoria. Além dos tradicionais bandeirões, bandeiras com imagens de ídolos são-paulinos foram colocadas nas arquibancadas.

Leia Também Palmeiras e São Paulo farão último treino antes da finalíssima apoiados pelos torcedores

Rogério Ceni iniciou a preparação com uma atividade focada em movimentação e construção de jogadas. Os atletas trocavam passes até o momento da finalização. O treino de finalizações prosseguiu, com revezamento dos goleiros embaixo da trave. Na sequência os atletas se reuniram para um treinamento coletivo em campo reduzido. A preparação foi finalizada com cobranças de pênalti feitas por Rafinha, Léo, Diego Costa, Pablo Maia e Wellington.

No meio do treinamento, a torcida chegou a acender sinalizadores no estádio. Nomes como de Luciano e Calleri, artilheiro do time na temporada, foram muito festejados. Luciano chegou a chutar uma bola para os torcedores no fim do treino e teve seu nome cantado. O atacante Éder não participou do treino, já que foi titular no ataque de Rogério Ceni, ao lado de Calleri, nos últimos três jogos do time. O veterano foi poupado.

Quando os jogadores se preparavam para deixar o Morumbi em seus carros, a festa da torcida não parou. Diversos torcedores aguardaram pelos atletas nos portões do Morumbi e seguiram apoiando o time. O elenco são-paulino agora parte para concentração no CT Barra Funda até o momento do jogo.

O São Paulo encerra as preparações para o clássico neste sábado. O time de Rogério Ceni possui vantagem pela vitória por 3 a 1 em casa e poderá perder por até um gol de diferença. Uma vitória do Palmeiras por dois gols de vantagem levaria a decisão para os pênaltis.

A expectativa é que Rogério Ceni utilize um time parecido com o do jogo de ida neste domingo. No treinamento deste sábado, Ceni não deu sinais de qual time titular será utilizado na partida. Uma possível escalação é: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Luciano (Éder) e Calleri.