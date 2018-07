Mais de 25 mil ingressos vendidos para Palmeiras x Corinthians

O Allianz Parque estará lotado para o clássico entre Palmeiras e Corinthians, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Até o início da tarde desta quarta-feira, já foram vendidos 25500 ingressos antecipadamente. O setor Cadeira Gol Norte, aquele com os lugares mais baratos, está esgotado desde as primeiras horas de venda, ainda na segunda-feira.

Os sócios-torcedores do Palmeiras tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até terça-feira, às 18h, quando começou a comercialização para o público em geral.

Se a carga não se esgotar durante a etapa de venda virtual, os ingressos ficarão à disposição dos palmeirenses também nas bilheterias e nos postos de venda a partir de quinta-feira.

O Palmeiras é o dono da melhor média de público do Campeonato Brasileiro. Considerados todos os jogos do ano, a média é de 30.615 pessoas por partida. O Corinthians é o segundo colocado com 30.581, enquanto o Flamengo tem 24.168 pagantes nos jogos em casa.

Veja os cinco maiores público do Palmeiras em 2015:

26/4/15 - Palmeiras 1x0 Santos - Campeonato Paulista - 39.479

19/7/15 - Palmeiras 1x0 Santos - Campeonato Brasileiro - 38.220

2/8/15 - Palmeiras 0x1 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro - 38.794

16/8/15 - Palmeiras 4x2 Flamengo - Campeonato Brasileiro - 37.739

8/7/15 - Palmeiras 3x0 Avaí - Campeonato Brasileiro - 37.530