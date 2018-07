Mais de 31 mil torcedores vão ao treino aberto do Palmeiras na arena

O Palmeiras promete ir motivado para a final do Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Corinthians, ainda mais depois da festa que foi o treino aberto com sua torcida no Allianz Parque, neste sábado. Cerca de 31.500 pessoas foram à atividade, que foi aberta ao público - os ingressos foram trocados por alimentos.

Com os torcedores colorindo de verde e branco as arquibancadas do estádio, o técnico Roger Machado comandou um treino descontraído, mas evitou dar pistas sobre a possível escalação do time para a decisão do Paulistão - no jogo de ida, em Itaquera, o Palmeiras venceu por 1 a 0 e joga por um empate neste domingo.

Na atividade no gramado da arena, os jogadores disputaram um treino recreativo, sem uma formação específica. O comandante alviverde também fez um trabalho de jogadas de bolas paradas, que têm sido importante no campeonato. Vale lembrar que o Corinthians sofreu diante do Bragantino justamente nesse tipo de lance.

O único momento que quebrou o protocolo foi quando um torcedor conseguiu entrar no gramado, mas logo foi contido por seguranças. Ao final do treino, os jogadores aproveitaram para cumprimentar a torcida e agradecer pelo incentivo antes da final, que está marcada para este domingo, às 16h.