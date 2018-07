'Mais de 50' invasores chilenos já deixaram País, diz PF A Polícia Federal informou que "mais de 50" dos 86 chilenos que foram notificados a deixar o Brasil, por terem invadido o Maracanã na quarta-feira passada, pouco antes do jogo entre Chile e Espanha, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo, já foram embora. Eles tinham até a meia-noite de sábado para isso. Quem ficar no País será deportado.