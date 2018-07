Mais de mil torcedores são barrados perto do Beira-Rio Mais de mil torcedores já foram barrados tentando entrar na área de restrição da Fifa, nesta quarta-feira, para o jogo entre Argentina e Nigéria, no Beira-Rio. O número é da Brigada Militar (BM), a polícia militar gaúcha. A maioria não tem ingressos, enquanto outros são flagrados com entradas falsas ou de jogos anteriores da Copa do Mundo. De acordo com o major da BM Cláudio Feoli, a maior parte deles é argentina.