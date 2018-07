Mais de um mês após ser contratado, Rafael Silva é regularizado no Guarani

Demorou, mas finalmente o atacante Rafael Silva está liberado para estrear pelo Guarani. O nome do jogador foi divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira e ele está à disposição do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, para o jogo deste sábado contra o América-MG, em Belo Horizonte, pela 14.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time campineiro é o vice-líder, com 25 pontos.

Emprestado pelo Cruzeiro, Rafael Silva foi apresentado como reforço do Guarani na última semana de maio e desde então vinha treinando com o restante do elenco. A demora para a sua regularização se deu por uma série de questões burocráticas.

Primeiro foi necessário esperar a abertura da janela de transferências internacionais, no último dia 20 de junho, já que antes o jogador estava emprestado ao Al Kharaitiyat, do Catar. Então, ele teve que ser regularizado como jogador do Cruzeiro, o que aconteceu apenas na última terça-feira, para que pudesse enfim ser repassado oficialmente ao clube paulista.

A regularização vem em uma boa hora, já que Rafael Silva é uma das principais alternativas para suprir a ausência de Eliandro, que se recupera de duas lesões na coxa e só deve retornar daqui a cerca de seis semanas. Agora, o atacante briga por uma posição com Claudinho e o paraguaio Braian Samudio.