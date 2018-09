Mais descansado do que Palmeiras, Colo-Colo não joga há 18 dias

Colo-Colo e Palmeiras vão se enfrentar nesta quinta-feira, em Santiago, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, com ritmos de jogo bem diferentes. Desde o retorno do calendário após a parada para a Copa do Mundo, os chilenos só atuaram nove vezes, metade dos 18 compromissos da intensa agenda alviverde na Copa do Brasil e no Brasileirão.

A equipe mandante jogou pela última vez uma partida oficial no começo do mês, em 2 de setembro, contra o Everton, pela liga local. Depois disso, descansou seus jogadores durante a data Fifa de amistosos de seleções e, para não perder o ritmo, marcou na última semana um amistoso. Já o Palmeiras entrou em campo quatro vezes durante esse período de intervalo do rival Colo-Colo.

Os deslocamentos do clube alviverde também foram mais intensos nos últimos meses. O elenco viajou três vezes para Salvador e enfrentou uma maratona para retornar de Chapecó. O mau tempo e o aeroporto fechado na cidade obrigaram os atletas a passar sete horas em um ônibus para irem a Porto Alegre pegar um voo rumo a São Paulo. A equipe tem feito jogos no meio e no fim de semana desde o fim da Copa do Mundo.

As distâncias curtas no Campeonato Chileno favoreceram o Colo-Colo a cansar menos nos últimos meses. Três compromissos como visitante foram em cidades a cerca de 100 quilômetros de distância de Santiago. "O Palmeiras jogou várias partidas, mas tem um elenco grande e tem rodado as peças em todas as competições. Para nós, as últimas semanas serviram para poder recuperar jogadores e chegar em melhores condições", disse o atacante Lucas Barrios.