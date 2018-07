Mais jovem alemão campeão em 1954 aposta no tetra Mais jovem jogador da Alemanha na conquista da Copa do Mundo de 1954, Horst Eckel aposta que o seu país será tetracampeão mundial no próximo domingo, no Maracanã, quando os comandados do técnicos Joachim Löw enfrentarão a Argentina na decisão desta edição da competição. Há 60 anos, ele ajudou a sua nação a derrotar a Hungria por 3 a 2, na Suíça, no triunfo que ficou conhecido como "Milagre de Berna", tamanho favoritismo que os húngaros ostentavam naquela decisão.