Mais jovem técnico da história do Alemão renova com o Hoffenheim até 2021

O Hoffenheim anunciou oficialmente nesta sexta-feira a renovação do contrato de Julian Nagelsmann para seguir à frente do time até 2021. Mais jovem treinador da história do Campeonato Alemão depois de ter assumido o comando do time aos 28 anos de idade, em 2016, ele também fez história ao conduzir a equipe na conquista da melhor campanha já realizada pelo clube na competição, feito obtido nesta última temporada do futebol europeu.

Além de Nagelsmann, o diretor esportivo do Hoffenheim, Alexander Rosen, também teve o seu contrato com o clube renovado até 2020. Os novos acordos foram firmados depois de o time ter terminado o último Alemão na quarta posição, posto que assegurou à equipe uma vaga nos playoffs para a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões da Europa.

Antes disso, o Hoffenheim lutou contra o rebaixamento na temporada retrasada, durante a qual Nagelsmann assumiu o comando da equipe, em fevereiro de 2016. Pelo bom trabalho que realizou, ele acabou sendo eleito pela Federação Alemã de Futebol como o melhor treinador do ano passado no país.