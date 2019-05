'Mais leve' após vaga, Flamengo volta ao Brasil e dirigente garante Abel no cargo

O Flamengo já está de volta ao Rio de Janeiro após a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores garantida com um empate sem gols contra o Peñarol, em Montevidéu. "Mais leve" com a vaga obtida no Uruguai, a delegação desembarcou no início da manhã desta quinta-feira ciente de que um objetivo foi cumprido, mas que ainda falta muito a conquistar nesta temporada.

"Todos estão muito felizes e satisfeitos com o objetivo alcançado. Uma missão difícil, mas estávamos confiantes de que conseguiríamos a classificação. Lições, obviamente temos que fazer um balanço do que aconteceu, mas depois das dificuldades que enfrentamos, com duas equipes na altitude, o balanço, independentemente de resultado, é positivo até agora. É melhorar para chegar ainda mais forte na próxima fase", disse o meia Diego.

Com o dever cumprido na Libertadores, o Flamengo volta as atenções para as competições domésticas. Neste domingo tem a Chapecoense, às 11 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e na próxima quarta-feira faz o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, em São Paulo.

"O time fez um grande esforço para conseguir a classificação pelas dificuldades que passamos no jogo contra a LDU no Equador e contra eles (Peñarol), um ambiente difícil para a gente. Soubemos criar chances, infelizmente não completamos. Nos comportamos muito bem na parte defensiva e não sofremos muito No fim, trazemos uma classificação merecida para o Rio", afirmou o volante colombiano Cuellar.

Contra os catarinenses, o técnico Abel Braga indicou que utilizará uma escalação alternativa. E, após especulações sobre sua saída, ele está mantido no cargo, pelo menos de acordo com o vice de futebol Marcos Braz. "Ele é técnico do Flamengo dede janeiro. Está contratado e a gente vai seguir dentro do nosso tempo e dentro do nosso planejamento", declarou.

O dirigente também revelou que o lateral-direito Rafinha, atualmente no Bayern de Munique, pode ser um dos reforços do Flamengo em breve. "O Rafinha está muito bem encaminhado. Se ele voltar para o Brasil, dificilmente não será para o Flamengo. Agora ele precisa decidir algumas coisas em relação a vida pessoal. Isso vamos respeitar e esperar o tempo adequado", completou.