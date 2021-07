Mais leve, Grêmio tentar emplacar reação no Brasileiro contra Red Bull Bragantino

Com o ambiente mais tranquilo depois de ter vencido o Vitória por 3 a 0 nas oitavas de final da Copa do Brasil, na última terça-feira, o Grêmio espera repetir a boa atuação a partir das 21 horas deste sábado, quando volta a campo para disputar a 14ª rodada do Brasileirão. Depois de dominar a equipe baiana, 15ª colocada na Série B, o time gremista encara um desafio um pouco mais complicado, já que enfrenta o Red Bull Bragantino, quarto colocado da elite, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Ainda na vice-lanterna, com apenas sete pontos somados, o Grêmio conseguiu ao menos recuperar um pouco de esperança desde a chegada de Felipão, que está invicto no Brasileiro, ainda que seja com dois empates e apenas uma vitória, a única do time gaúcho na competição. Apesar da eliminação na Sul-Americana, o triunfo sobre o Vitória no jogo de ida da Copa do Brasil diminuiu a possibilidade de uma nova queda em mata-mata.

Leia Também Com VAR de 9 minutos, Grêmio bate Vitória e abre boa vantagem na Copa do Brasil

De qualquer maneira, Felipão buscou não se empolgar com o placar elástico da terça-feira. "Foi uma boa atuação, mas precisamos de boas atuações em no mínimo 25 jogos do Brasileiro. Aí é um pouco mais difícil", disse ele após o jogo. Na única entrevista concedida por um jogador nos dias antes do compromisso do final de semana, o centroavante Ricardinho fez coro ao discurso cauteloso do treinador.

"Vai ser um jogo difícil, sabemos disso, mas estamos nos preparando. O que temos que fazer é manter a calma, o professor fala que cada jogo é um passo, não podemos dar um passo maior que a perna que podemos nos atrapalhar. Vamos com calma", comentou o jovem atacante gremista, que foi titular nos últimos dois jogos, inclusive marcando contra o Vitória, e deve aparecer novamente entre os 11 iniciais.

A preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino foi encerrada no resort hotel onde o elenco gremista está hospedado, em Atibaia, sem revelações sobre a escalação. A principal dúvida é no meio de campo. Felipão deve promover o retorno de Fernando Henrique e Victor Bobsin ao time titular nos lugares de Darlan e Lucas Silva, mas existe a possibilidade de que um dos dois sacados fique com a vaga de Jean Pyerre. Além disso, o zagueiro Pedro Geromel voltou a treinar durante a semana e deve começar jogando.

RED BULL BRAGANTINO - O Red Bull Bragantino quer mostrar que não ficou abalado com a perda da última invencibilidade no Brasileirão com uma vitória neste sábado sobre o Grêmio. A derrota no confronto direto para o Fortaleza, por 1 a 0, não só tirou a invencibilidade como fez o time chegar ao quarto jogo seguido sem vitória. Mesmo assim, está no G4, em quarto lugar, com 24 pontos. Um novo tropeço, porém, deixa a vaga ameaçada.

Depois de uma maratona desgastante de jogos, Maurício Barbieri finalmente teve uma semana livre para recuperar os jogadores e corrigir algumas falhas apresentadas. Mesmo porque, o treinador não vai estar no banco de reservas por ter sido expulso no Ceará.

"Tudo que a gente faz e planeja em relação aos treinos e jogos é dividido com os membros da comissão, então tenho certeza que vão tocar isso com maestria. Fico chateado de não poder estar à beira do campo, nem ir no estádio, mas vou fazer meu trabalho até o momento da preleção e depois tocam o trabalho dentro do campo", disse o treinador, que será substituído pelo auxiliar Maldonado.

Apesar da derrota para o Fortaleza, o Red Bull Bragantino não deve ter mudanças no time titular, já que não tem nenhum desfalque. Principal jogador, o meia Claudinho segue disputando as Olimpíadas de Tóquio pela seleção brasileira.