Mais maduro, Vinícius Araújo espera chance no Cruzeiro

"Quando voltei da seleção para o Cruzeiro, voltei mais renovado. No jogo-treino contra o Fluminense, me movimentei mais e estou procurando buscar a bola quando a bola não está chegando. Acho que voltei mais amadurecido e tenho certeza de que, com muito trabalho e muita dedicação, vou estar sempre pronto para ajudar o Cruzeiro e o (técnico) Marcelo Oliveira", comentou.

Vinícius Araújo participa com o restante do elenco do Cruzeiro de uma intertemporada no Complexo ESPN WWS, em Orlando, nos Estados Unidos. Com a agenda cheia de compromissos nos próximos meses, ele espera ter novas chances com o técnico Marcelo Oliveira e se firmar no time durante o segundo semestre.

"O Marcelo falou que vai contar com todo o grupo, que a gente sabe que vão ser muitos jogos agora, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Ele falou que todo mundo vai jogar", disse.

Quando estava na seleção Sub-20, Vinícius Araújo acompanhou o início da participação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Com o time em quinto lugar, o atacante acredita que o time está no caminho certo para lutar pelo título nacional. "Estamos no caminho certo, é continuar trabalhando e tenho certeza de que a gente vai fazer um ano maravilhoso", afirmou.