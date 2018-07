Mais magro, Adriano publica foto em rede social e mostra estar em forma

SÃO PAULO - Sem disputar uma partida oficial desde março de 2012, o atacante Adriano publicou nas redes sociais uma foto mostrando o seu condicionamento físico. Aos 31 anos, o jogador firmou contrato com o Atlético-PR e já recebeu a camisa 30, usada na temporada passada pelo veterano Paulo Baier. Na foto, Adriano parece estar em forma como há muito não se via.

O atacante, que corre contra o relógio para conquistar uma vaga na Copa do Mundo, inicia nesta quinta sua jornada com o Atlético-PR pela Copa Libertadores. Em partida válida pelo Grupo 1, a equipe paranaense recebe o The Strongest da Bolívia, no Estádio Durival de Britto. Adriano estará no banco, à disposição do técnico espanhol Miguel Ángel Portugal.

O atacante treina no Atlético-PR desde dezembro, quando o clube abriu as portas para sua recuperação física. O atacante foi um fiasco no Corinthians e também no Flamengo, sempre envolvido com atrasos e pouco interesse em se recuperar. Adriano tenta provar para sí mesmo que ainda é um jogador profissional.

SELEÇÃO

Seu nome nunca foi ventilado pela comissão técnica do Brasil. Pelo menos não publicamente. Mas como o time de Felipão sente a falta de um centroavante porque Fred recupera-se de contusão e ainda há uma vaga no grupo, Adriano, em forma e de cabeça boa, poderia entrar nesta disputa.