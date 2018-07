Mais magro, santista André diz ser um novo jogador

André relaciona a sua evolução à perda de peso. "No começo do ano, cheguei um pouco acima do peso e demorei um pouco para perder. Sai do time do titular, continuei fiquei treinando e me dediquei. Perdi de 5 a 6 kg. É um novo André, com mais confiança agora", comentou o atacante.

O atacante começou o ano como titular, iniciou cinco jogos, mas perdeu posição para Miralles. Com a lesão do argentino e a suspensão de Neymar, ele volta à equipe e sabe que continuará a ser cobrado a marcar gols.

"Estou voltando a fazer gols. E na minha posição, independente de peso, preciso fazer gols, porque ninguém ia falar de peso se estivesse fazendo gols. Agora é ter paciência para continuar trabalhando e buscar fazer os gols", destacou ele.

Diante do XV, a dupla de ataque santista será André e Giva. O mais experiente vê no garoto de 19 anos, contratado no meio do ano passado junto ao Vitória, um espelho de si mesmo quatro anos atrás.

"Ele (Giva) é gente boa. Fica perto de mim no vestiário e lembro de como subi em 2009, fazendo gols na Copa São Paulo. Eu era magrinho, assim como ele. Brinco com ele sobre isso. Depois que conhece as coisas boas, fica complicado. E é um bom menino e que tem tudo para nos ajudar", comentou André, que, assim como o novo companheiro, também ganhou espaço após se destacar numa Copa São Paulo.