Mais oito times se garantem na Copa Africana de 2013

Neste domingo, carimbaram seus passaportes as seleções de Burkina Faso, Togo, Etiópia, Cabo Verde, Angola, República Democrática do Congo, Níger e Argélia. Esta última recebeu a Líbia e venceu por 2 a 0, fazendo um agregado de 3 a 0. No sábado à noite, Marrocos goleou Moçambique por 4 a 0 e avançou.

Guiné Equatorial até venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1, mas o resultado foi insuficiente, uma vez que o time congolês havia vencido por 4 a 0 em casa. A seleção de Angola teve trabalho. Depois de perder por 3 a 1 para o Zimbábue na ida, venceu por 2 a 0 neste domingo e avançou pelos gols como visitante.

No confronto mais emocionante, o Sudão havia vencido por 5 a 3 a Etiópia em casa no jogo de ida, mas levou 2 a 0 na volta, neste domingo, e acabou eliminado. Os etíopes, campeões em 1962, não jogam a Copa Africana desde 1982.

Desta forma, a próxima Copa Africana terá 10 times que colecionam pelo menos uma taça: Gana (quatro), Nigéria, Congo (dois cada), África do Sul, Tunísia, Costa do Marfim, Marrocos, Etiópia, Argélia e Zâmbia com um. Esta última seleção é a atual campeã da competição. Egito e Camarões, os maiores campeões, com sete e quatro títulos, respectivamente, ficaram fora da competição pela segunda edição seguida.