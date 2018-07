'Mais perto' da Libertadores, Vasco joga em casa de olho nos primeiros colocados

O Vasco recebe a Chapecoense neste sábado, às 16 horas, no estádio de São Januário, no Rio - com os portões fechados por conta de uma suspensão imposta pelo STJD -, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de se aproximar de uma vaga na Copa Libertadores que, após a decisão da Copa do Brasil, ficou provisoriamente maior.

A zona de classificação para o torneio continental hoje conta com os sete mais bem classificados da competição nacional. Isso porque o Cruzeiro, quinto colocado com 40 pontos, venceu a Copa do Brasil na última quarta-feira e carimbou passaporte para a disputa do próximo ano.

O sétimo colocado atualmente é o Flamengo, com 39 pontos, justamente o adversário derrotado pelo time mineiro em disputa de pênaltis. O Vasco aparece em nono, com 32. Ou seja, somar três pontos em casa neste sábado é fundamental para não perder de vista a vaga na principal competição sul-americana.

O técnico Zé Ricardo não poderá contar com o meia Wagner pelo segundo jogo consecutivo. O jogador ainda não se recuperou de um problema muscular por isso nem foi relacionado.

O treinador aproveitou o problema para tentar fazer mistério, mas a tendência é que repita a escalação do empate por 1 a 1 diante do Sport, no Recife, na última rodada. Com isso, Yago Pikachu terá nova chance de começar em campo.