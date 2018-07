Mais 'rodado' da seleção, Kaká não faz planos para o futuro

Kaká se apresentou à seleção brasileira nesta quarta-feira, em Pequim, na China, para o Superclássico das Américas, contra o Argentina , sem fazer planos para o futuro. O foco do meia do São Paulo está apenas no jogo de sábado, no Ninho do Pássaro, e no amistoso com o Japão , em Cingapura.

Convocado semana passada para a vaga de Ricardo Goulart, do Cruzeiro, machucado, Kaká tem 32 anos e na Copa do Mundo da Rússia, terá 36. "Faço planos na minha carreira de curto, médio e longo prazo. Nesse momento de transição da seleção, tenho de pensar a curto prazo, o quanto eu posso contribuir. Se eu posso contribuir a longo prazo, vai depender de cada passo desse curto período. Agora, tenho de pensar nesses dois amistosos, depois nos de novembro. No ano que vem tem Copa América, Eliminatória. É um passo de cada vez. Eu ainda posso acrescentar muito e ajudar a seleção", disse.

Kaká chegou a Pequim com Juan, Marcelo Grohe e Souza. Tanto no hotel como no aeroporto, o meia foi bastante assediado pelos torcedores chineses. "É a terceira vez que venho aqui. Vim uma vez com o Real Madrid e outra de férias para passar uma semana. Das outras vezes, fui recebido dessa forma. Dessa vez, foi surpreendente. Não esperava uma recepção tão calorosa."