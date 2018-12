Mais um: São Paulo anuncia contratação de lateral-esquerdo Léo Pelé

Um dia após ter oficializado a contratação por empréstimo do lateral-direito Igor Vinícius, o São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira a chegada de outro lateral, mas para o lado esquerdo: Léo Pelé, de 22 anos, que pertencia ao Fluminense mas disputou o Campeonato Brasileiro pelo Bahia (foi titular em 32 das 38 rodadas).

O jogador já realizou exames médicos, conheceu a estrutura do CT da Barra Funda e assinou acordo válido até 31 de dezembro de 2022. A diretoria desembolsou cerca de R$ 3 milhões pelo lateral, que será integrado ao elenco no início da pré-temporada. O time se reapresenta em 3 de janeiro e, no dia seguinte, viaja para os Estados Unidos, onde disputará a Flórida Cup.

Revelado nas categorias de base do Fluminense, o ala ganhou o apelido "Léo Pelé" pela semelhança física com o Rei do Futebol. No entanto, utiliza apenas "Léo" na camisa, o que se repetirá no São Paulo. Em 2016, chegou a ser emprestado ao Londrina para a disputa da Série B. No ano seguinte, voltou às Laranjeiras e disputou 51 jogos pelo Fluminense, sendo 47 como titular. Acabou emprestado ao Bahia em 2018 e, por lá, conquistou o Estadual.

No Morumbi, ele terá a concorrência de Reinaldo, titular na maior parte da temporada, e Edimar. A diretoria ainda espera fechar com mais reforços, sendo o volante William Arão, do Flamengo, o principal alvo no momento.