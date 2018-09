Mais um: São Paulo perde Bruno Peres para duelo em Minas

O São Paulo terá mais um desfalque para a partida diante do Atlético-MG, quarta, às 21h45, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube divulgou nesta terça-feira a lista de 21 relacionados pelo técnico Diego Aguirre sem o lateral-direito Bruno Peres.

De acordo com a nota publicada no site oficial, o jogador "que deixou a partida com o Fluminense com dores e na reapresentação ficou em tratamento no Reffis, não teve melhora no quadro de dor e fez exame de ressonância magnética que apontou um estiramento no músculo adutor direito". Não há informação ainda sobre o prazo de recuperação.

Na semana passada, Aguirre perdeu o meia-atacante Everton pelo mesmo motivo, um estiramento muscular, mas na coxa esquerda. Na ocasião, falou-se em três semanas de ausência do jogador, que obviamente também não viaja a Minas Gerais.

A lista de ausências é grande: Arboleda (seleção equatoriana), Luan (seleção brasileira sub-20), Araruna (tendinite no calcâneo esquerdo), Rodrigo Caio (trauma no joelho direito) e Diego Souza (suspenso) também não estão à disposição. Por outro lado, retornam o volante Jucilei e o meia-atacante Nenê, que cumpriram suspensão contra o Fluminense, e o atacante Gonzalo Carneiro, recuperado das dores musculares que o tiraram do confronto com os cariocas.

Quem Aguirre vai escalar no São Paulo?

Para o lugar de Bruno Peres, o mais provável é a entrada de Régis, que saiu do banco na rodada anterior e participou diretamente do gol de empate diante do Fluminense, ao cruzar bola na cabeça de Tréllez. O colombiano, por sinal, já foi confirmado como substituto de Diego Souza.

Jucilei e Nenê recuperam suas posições nas vagas de Liziero e Shaylon, respectivamente. Para suprir a ausência de Everton, a tendência é Aguirre repetir formação já utilizada com Reinaldo adiantado na ponta esquerda e Edimar posicionado na lateral. Assim, o 11 inicial do São Paulo teria: Sidão; Régis, Bruno Alves, Anderson Martins e Edimar; Hudson, Jucilei e Nenê; Rojas, Tréllez e Reinaldo.

Relação tem duas novidades

A lista de Aguirre tem duas caras novas: os jovens Rodrigo e Pedro Bortoluzo, revelados no CT de Cotia. Relacionado pela primeira vez para o time principal, o zagueiro Rodrigo tem 20 anos. No clube desde 2013, conquistou oito títulos pelas categorias de base. Já Pedro Bortoluzo (22 anos) volta a ter uma oportunidade na equipe de cima. Promovido pela primeira vez por Edgardo Bauza, em 2016, quando disputou dez jogos, esteve emprestado ao Paraná, em 2017, e Guarani, em 2018. Retornou ao São Paulo no segundo semestre deste ano e passou a defender o sub-23 (é o vice artilheiro do Brasileiro de Aspirantes, com quatro gols).

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Jean, Lucas Perri e Sidão.

Laterais: Edimar, Régis e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Bruno Alves e Rodrigo.

Volantes: Hudson, Jucilei e Liziero.

Meias: Caíque, Everton Felipe, Rojas, Nenê e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Gonzalo Carneiro, Pedro Bortoluzo e Tréllez.