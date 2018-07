Mais uma chance de comprar ingressos para os jogos da Copa do Mundo

COSTA DO SAUIPE - Com a definição, sexta-feira, dos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo, começa neste domingo a terceira fase da venda de ingressos, marcada por alguns contratempos e uma novidade em relação às etapas anteriores. Alguns estádios não terão toda a capacidade colocada à disposição do público e, além disso, haverá uma cota (8% do total) destinada exclusivamente a torcedores de cada um dos 32 países classificados.

A venda começa às 9h, horário de Brasília, e será feita por solicitação, como na primeira fase. Ou seja, nos jogos em que a quantidade de pedidos superar o número de assentos disponíveis, será feito sorteio para apurar quem terá ingresso. Essa fase termina em 30 de janeiro.

Dois dos 64 jogos do Mundial não terão bilhetes colocados à venda para todo o público nesta fase: a abertura, marcada para a Arena Corinthians, e a final, que será no Maracanã. Isso se deve à grande procura para estas duas partidas. Mas é possível que, nas próximas fases, esses bilhetes voltem a ser oferecidos, caso ocorram desistências dos compradores atuais.

No entanto, brasileiros e croatas poderão encomendar bilhetes do jogo de abertura na Arena Corinthians. Isso porque nessa fase começa a venda dos ingressos para torcedores das seleções participantes. A cada partida, 8% das entradas serão destinados aos fãs das equipes envolvidas. "Tomamos essa decisão para dar uma chance justa a todos", disse o diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil.

Cidadãos nascidos nos países envolvidos nos confrontos também poderão concorrer aos ingressos independentemente de onde estejam residindo. Apenas bilhetes das categorias 1 e 3 estarão disponíveis para eles. A solicitação deve ser feita no site da Fifa (www.fifa.com/ticketing). Os brasileiros também poderão acessar o site da CBF (www.cbf.com.br). Nesse caso específico de venda para as equipes participantes a solicitação poderá ser feita até 7 de fevereiro, segundo divulgou a Fifa.

Como nesta fase haverá sorteio dos bilhetes, a entidade aconselha não ter pressa para fazer a solicitação – por temor de que seu site enfrente congestionamento. "Todas as solicitações serão processadas. Não há necessidade de pressa. Se ocorrer corrida ao site, haverá problemas", alertou Weil.

CAUTELA

A Fifa não confirma, mas jogos marcados para a Arena do Corinthians, Arena ntanal e Arena da Baixada devem ter uma carga de ingressos disponíveis 7% menor do que a capacidade presumida dos estádios. Isso ocorrerá por causa do atraso na colocação das cadeiras, o que impedirá a contagem dos lugares – quando a arena está pronta, técnicos contam um por um os assentos para numerá-los e definir a capacidade real. Assim, a entidade evitaria vender mais bilhetes do que a capacidade real do estádio.

DÚVIDAS FREQUENTES

Até quando posso comprar os ingressos?

A etapa de venda aberta hoje vai até 30 de janeiro. Deverá ser a fase mais disputada porque agora os torcedores sabem onde e contra quem as seleções vão jogar. Assim, a Fifa vai sortear as entradas dos jogos em que a procura for maior do que a oferta.

Como saberei que fui sorteado?

A Fifa vai avisar todos os escolhidos por e-mail ou SMS.

Quando receberei meus ingressos?

A retirada dos ingressos começa no dia 18 de abril. A entrega será feita em centros de distribuição nas 12 cidades-sede, mas a Fifa estuda a possibilidade de abrir novos pontos nos aeroportos. Há também a possibilidade de receber em casa ao custo de R$ 59.

Essa é a última chance de comprar entradas?

Não. A Fifa vai abrir mais duas etapas de venda. A próxima será de 26 de fevereiro a 1º de abril. Depois, os ingressos que sobrarem serão comercializados de 15 de abril até a hora das partidas, por ordem de chegada.

Posso revender meus ingressos?

Sim, mas somente por meio de um canal que será aberto pela Fifa em 2014. A entidade cobrará uma taxa administrativa de 10%.