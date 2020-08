Mais uma vez herói do Inter, Thiago Galhardo valoriza 'ataque leve' sem Guerrero

O atacante Thiago Galhardo foi o herói do Internacional, neste sábado, na vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador do Ceará valorizou a nova formação ofensiva do clube gaúcho.

"É um ataque mais leve, sem um jogador de referência, até porque temos jogadores rápidos. O lance do gol foi assim", disse o autor do gol que tinha balançado as redes duas vezes na vitória anterior diante do Atlético Goianiense.

Thiago Galhardo se refere à nova formação que não conta mais com o experiente Paolo Guerrero. O peruano sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito durante a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no último domingo, e não joga mais esse ano. Assim, virou o principal nome de ataque do Internacional.

O zagueiro argentino Victor Cuesta, por sua vez, preferiu valorizar o time todo durante o triunfo no confronto direto que valeu a liderança provisória do Brasileirão. "Uma vitória merecida. Tem de parabenizar o grupo pelo esforço dentro de campo. É difícil roubar a bola do Atlético-MG, sabíamos como trabalha o treinador deles. Fizemos um grande esforço lá trás e resolvemos na frente", analisou.

A vitória colocou o Internacional na liderança provisória do Brasileirão com 12 pontos, três a mais do que o Vasco, que tem dois jogos a menos, e o próprio Atlético-MG. O clube gaúcho voltará a campo no próximo sábado, às 16 horas, quando visitará o Botafogo no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.