Mais uma vez nos pênaltis, Botafogo vence o Resende e está nas quartas da Copinha

Assim como aconteceu nas duas fases anteriores, o Botafogo precisou da disputa de pênaltis para conseguir a classificação às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao eliminar o Resende-RJ, neste domingo, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Nas penalidades máximas venceu por 5 a 4.

Agora, o Botafogo aguarda quem passar do confronto entre Novorizontino e América-MG, que se enfrentam ainda neste domingo, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP).

A partida começou equilibrada com cada time criando uma boa chance antes dos dez minutos. O Botafogo assustou em falta cobrada por Wendel Lessa e a resposta do Resende veio em finalização de Brendon, defendida por Lucas Barreto.

O estado do gramado dificultava o toque de bola, mas aos poucos o Botafogo foi pressionando o Resende. Maranhão invadiu a área e tentou por cobertura do goleiro, perdendo boa oportunidade. No fim do primeiro tempo, Tigrão chutou, Sales deu um leve desvio com as pontas dos dedos e depois a bola explodiu no travessão.

O Botafogo foi surpreendido logo aos dois minutos do segundo tempo. João Felipe arriscou de fora da área, Lucas Barreto espalmou e a bola sobrou para Léo Pedro estufas as redes, colocando o Resende na frente do placar.

A vantagem durou apenas cinco minutos. Raí cruzou da esquerda e Maranhão cabeceou sem chances para o goleiro. O Botafogo continuou em cima e assustou em falta cobrada por Wendel Lessa. Os dois times aparentaram cansaço ao longo do segundo tempo, o que fez o ritmo do jogo diminuir.

Sem mais gols, a decisão acabou indo para os pênaltis. Mais uma vez o Botafogo levou a melhor e ganhou do Resende por 5 a 4.

MAIS CEDO - O primeiro classificado para as quartas de final foi conhecido logo pela manhã. Em Bálsamo (SP), o Mirassol goleou o Bahia, por 5 a 1, e aguarda quem passar de Fluminense e Santos.

Confira os jogos deste domingo pela Copa São Paulo:

11 horas

Bahia-BA 1 x 5 Mirassol-SP

15 horas

Botafogo-RJ 1 (5) x (4) 1 Resende-RJ

17h15

Novorizontino-SP x América-MG

19h30

Fluminense-RJ x Santos-SP