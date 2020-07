Mais uma vez unidos, Botafogo e Fluminense emitem manifesto: 'Show de horrores'

Botafogo e Fluminense emitiram, neste sábado, um "manifesto por um novo futebol", antes da disputa da semifinal da Taça Rio, marcada para este domingo, às 16 horas, no Engenhão. Unidos contra o retorno do Campeonato Carioca durante a pandemia do coronavírus, os clubes dirigiram mais uma vez críticas Federação do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e classificaram a condução do torneio como um "show de horrores".

"Botafogo de Futebol e Regatas e o Fluminense Football Club se unem neste manifesto. Primeiramente para reafirmar seu compromisso e sua determinação em cumprir com nosso dever social de pregar a estrita observância das normas recomendadas para a proteção da população. Respeitamos o próximo, no que este termo tem de mais precioso, que é a integridade da saúde e a preservação da vida", disse a nota, que contém uma série de pontos em que os clubes se sentiram prejudicados com a volta da competição.

"Botafogo e Fluminense foram obrigados a sair de seus domínios para jogar em estádios precários, em condições de risco e de exaustão, enquanto outros clubes, mais alinhados, mandaram todos os seus jogos em seus estádios; apesar de dizer que os jogos do retorno seriam apenas em três estádios - Maracanã, São Januário e Nilton Santos, a Ferj fez o Botafogo jogar na Ilha do Governador e o Fluminense em Bacaxá, sem poder se concentrar; Botafogo e Fluminense tiveram que lutar para não serem obrigados a jogar após apenas um ou dois dias de treinamento, colocando em risco a saúde e a integridade física de seus atletas", continua o protesto.

"O treinador Paulo Autuori foi punido na véspera do primeiro jogo em razão de declarações em entrevista em que brilhou pela sensatez; o Botafogo foi punido com perda de mando porque contestou a conta absurda e astronômica para a operação do Estádio Nilton Santos, dez vezes mais cara do que a que outros clubes pagaram para jogar no Maracanã; e a mesma cobrança exorbitante ocorreu com Fluminense, ao jogar no estádio Nilton Santos e em Bacaxá."

Botafogo e Fluminense foram os únicos clubes contrários ao retorno do futebol no Rio. O vencedor do duelo deste domingo vai enfrentar Flamengo ou Volta Redonda na decisão da Taça Rio.