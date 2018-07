Makudi processará ex-presidente da associação inglesa Membro do comitê executivo da Fifa, Worawi Makudi contratou advogados para processar David Triesman, ex-presidente da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), por tê-lo acusado de suborno. Worawi, que também é presidente da Associação de Futebol da Tailândia, negou as acusações de Triesman de que ele exigiu os direitos de transmissão televisiva de um amistoso entre Tailândia e Inglaterra em troca de apoio à candidatura da Inglaterra para sediar a Copa do Mundo de 2018.