Mal-estar entre goleiros preocupa e diretoria do São Paulo monitora situação

Rusgas entre os goleiros Sidão e Jean se tornaram públicas e a diretoria tricolor já tenta evitar que o mal-estar cresça e se torne um problema maior no vestiário do São Paulo. O clube apostou na conversa: na quinta, o preparador de goleiros do time, Marco Antônio Trocourt, foi “escalado” para mediar uma conversa entre os dois sobre a situação.

+ Aguirre minimiza rusgas entre goleiros: 'Estamos focados em coisas importantes'

O resultado momentâneo foi satisfatório, mas Raí e companhia sabem que o clima ainda está tenso. O momento é de monitorar a relação dos atletas e pedir foco nos treinos para a semifinal do Paulistão para evitar "racha" no elenco.

O técnico Diego Aguirre passou panos quentes. “São coisas mínimas e que não têm importância. Temos coisas mais importantes para focar.”, disse na quinta à SporTV. "Fala-se muito dessas coisas, mas não estamos focados neste tipo de situação."