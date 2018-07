Mal na Libertadores, Peñarol demite treinador

"Os números não ajudaram para que Geregorio seguisse", disse o diretor esportivo do Peñarol, Osvaldo Giménez. "Todos nós aqui sabemos que no futebol são os resultados que mandam", completou.

A crise na equipe uruguaia começou com a goleada sofrida em casa diante do Nacional de Medellín, por 4 a 0, na última terça-feira. Com a derrota sofrida diante do Godoy Cruz na estreia, por 1 a 0, o Peñarol é o último colocado do Grupo 8 da competição e já vê sua classificação para a segunda fase ameaçada.

De acordo com a imprensa local, o clube estaria interessado na contratação de Jorge da Silva, que hoje comanda o Banfield, da Argentina. Gregorio Perez havia chegado ao time em setembro do ano passado, após a ida de Diego Aguirre para o futebol do Catar. Aguirre levou o Peñarol à segunda colocação da Libertadores de 2011, após derrota para o Santos na decisão.