Em má fase, federação holandesa demite técnico Guus Hiddink

Insatisfeita com a campanha do país até o momento nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) anunciou nesta segunda-feira a saída do técnico Guus Hiddink. O experiente comandante de 68 anos teve o fim de seu contrato antecipado para esta quarta-feira e deixará o cargo que ocupava pela segunda vez na carreira.

O mau momento da Holanda nas Eliminatórias interrompeu o planejamento que havia sido traçado pela KNVB. Hiddink tinha contrato até o meio de 2016 e deveria treinar a seleção justamente até o fim da Eurocopa, quando, então, seu auxiliar e ex-jogador Danny Blind assumiria a vaga.

Em seis partidas nas Eliminatórias até o momento, no entanto, a seleção conquistou somente dez pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo A, atrás de Islândia e República Checa. O medo de não conseguir a classificação para o torneio continental fez a KNVB antecipar a saída de Hiddink. A entidade, no entanto, não confirmou se Blind assumirá o cargo imediatamente.

Esta segunda passagem de Hiddink pela seleção holandesa marcou um dos raros pontos baixos na carreira do vitorioso treinador. Ele substituiu Louis van Gaal depois que o treinador levou o país ao terceiro lugar da última Copa do Mundo, mas em nenhum momento manteve o mesmo padrão de qualidade.

Na primeira vez que treinou a Holanda, entre 1994 e 1998, Hiddink chegou à semifinal da Copa do Mundo da França, na qual perdeu para o Brasil. Quatro anos depois, surpreendeu o mundo e repetiu o feito com a Coreia do Sul, que sediava a competição ao lado do Japão. Em 2008 foi a vez de levar a Rússia à semifinal de um torneio, a Eurocopa, em nova campanha memorável.