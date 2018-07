Mal nas Eliminatórias, Turquia demite técnico Avci Abdullah Avci não é mais técnico da Turquia. O treinador chegou a um acordo consensual com a Confederação Turca de Futebol (TFF, na sigla em inglês), e deixou o cargo nesta terça-feira, segundo anunciou a entidade em comunicado oficial. A saída acontece porque a seleção vem mal na tentativa de classificar-se à Copa do Mundo do ano que vem, no Brasil.