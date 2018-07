Mal no Campeonato Paulista, Comercial anuncia Vágner Benazzi

RIBEIRÃO PRETO - Dois dias após demitir Toninho Cecílio, a diretoria do Comercial acertou com um novo comandante para a sequência do Campeonato Paulista. É Vágner Benazzi, experiente treinador que acumula passagens por clubes como Vitória, Figueirense e Portuguesa. Ele foi apresentado na tarde desta sexta-feira no Estádio Palma Travassos.

Depois de acumular mais de 10 acessos no Paulistão e outros no Campeonato Brasileiro, Benazzi se especializou, ultimamente, em livrar times de quedas. "Acho que as exigências são as mesmas, porque a responsabilidade é grande tanto para subir como para evitar o rebaixamento", resumiu.

O técnico terá mais uma vez um duro desafio pela frente. O Comercial começou muito mal o Paulistão e está na zona de rebaixamento, na 18.ª posição geral, com apenas quatro pontos ganhos. Em seis jogos realizados, o time de Ribeirão Preto venceu apenas um, 3 a 1 contra o Bragantino, na terceira rodada.

No ano passado, Vágner Benazzi foi contratado para livrar o Atlético Sorocaba do rebaixamento e conseguiu o feito com cinco vitórias consecutivas. No passado, ele também já livrou Portuguesa e Botafogo-SP do rebaixamento para a Série A2 e o Bragantino de queda para a Série C do Brasileiro.

Logo na estreia, Benazzi terá uma dura missão pela frente. Ela acontecerá na próxima terça-feira, quando o Comercial enfrenta o invicto Santos, na Vila Belmiro, pela sétima rodada.