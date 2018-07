Málaga acerta contratação de atacante brasileiro Charles

Charles tem 31 anos e ganhou os holofotes ao marcar dois gols em uma vitória sobre o Real Madrid, exatamente por 2 a 0, que matou as chances de a equipe merengue conquistar o título na temporada 2013/2014. Um ano antes, havia sido artilheiro da segunda divisão do Espanhol pelo Almería.

O atacante, assim, vai reencontrar o técnico Javi Gracia, com quem trabalhou no Almería. No Brasil, Charles jogou pela Tuna Lusa antes de acertar com o Feirense, da segunda divisão portuguesa. Ele ainda defender o Pontevedra e Córdoba nas divisões de acesso da Espanha. nO Celta, jogou em 62 partidas e marcou 16 gols.