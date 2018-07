Málaga bate Celta e obtém primeira vitória no Espanhol; Eibar e Levante empatam

O Málaga conquistou a primeira vitória no Campeonato Espanhol, neste domingo, ao derrotar em casa o Celta por 2 a 1, pela 10.ª rodada da competição. O resultado não foi suficiente para tirar a equipe da Andaluzia da zona de rebaixamento do torneio, mas complicou a situação do time de Vigo.

+ Real Madrid leva virada do Girona e fica distante do Barcelona no Espanhol

+ Leicester City vence, se afasta do rebaixamento e afunda o Everton na crise

O Málaga segue na penúltima colocação, agora com quatro pontos. A equipe foi beneficiada pela derrota do Alavés, que ostenta a lanterna do Campeonato Espanhol. Já o Celta permaneceu com 12 pontos, estacionado na 12.ª posição.

O time mandante saiu à frente no placar com um gol marcado no último minuto do primeiro tempo pelo meio-campista Adrian Gonzales. O Celta empatou aos 31 minutos da etapa final com o atacante Iago Aspas, mas sofreu o segundo gol em cobrança de pênalti do meia José Recio, a sete minutos do fim.

Na outra partida que fechou a rodada do Campeonato Espanhol, Eibar e Levante empataram em 2 a 2, no estádio municipal de Ipurua, na cidade de Eibar. Mas o time visitante abriu um vantagem de dois gols no placar ainda na primeira etapa, com Jose Luis Morales e o macedônio Enis Bardhi.

Mas o Eibar reagiu no segundo tempo e buscou o empate. Primeiro com o defensor Anaitz Arbilla, aos 6 minutos. Depois, aos 29, o atacante brasileiro Charles marcou e colocou o placar em igualdade.

Apesar da frustração de não vencer em seus domínios, o ponto conquistado foi importante na luta para se afastar da zona do descenso. O time chegou aos oito pontos e segue na 17.ª posição, com dois pontos a mais que o Las Palmas, equipe que ainda joga na rodada - nesta segunda-feira contra o La Coruña, em casa.

Já o Levante chegou aos 12 pontos, mantendo-se em posição intermediária na tabela de classificação. A equipe ocupa agora a 11.ª colocação.

Na próxima rodada (11.ª), o Málaga jogará contra o Villarreal, fora de casa. O Celta receberá o Athletic Bilbao, em Vigo. Já o Eibar sairá para enfrentar a Real Sociedad, enquanto que o Levante permanecerá em casa para jogar contra o Girona.