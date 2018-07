Málaga bate Córdoba fora de casa e assume o 7º lugar do Espanhol

No último jogo disputado neste sábado pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Málaga venceu o Córdoba por 2 a 1, fora de casa, e assumiu a sétima posição da competição, com 12 pontos ganhos. Já a equipe mandante amarga a penúltima colocação, com apenas quatro pontos.

Mesmo atuando longe dos seus domínios, o Málaga adotou uma postura ofensiva e abriu 2 a 0 no placar já no primeiro tempo, com gols de Samuel Garcia, aos 22 minutos, e de Nordin Amrabat, cobrando pênalti, aos 31. No finalzinho do segundo tempo, aos 45, Nabil Ghilas descontou o placar.

Após a disputa deste último duelo de sábado, a oitava rodada do Campeonato Espanhol contará com mais quatro jogos neste domingo: Atlético de Madrid x Espanyol, La Coruña x Valencia, Elche x Sevilla e Villarreal x Almería. Na segunda-feira, na partida que fechará a rodada, a Real Sociedad pegará o Getafe.