Málaga bate Espanyol e assume 4º lugar no Espanhol

O Espanyol abriu o placar da partida aos 24 minutos do primeiro tempo, com gol do brasileiro Phillipe Coutinho, em cobrança de falta. A virada do Málaga só aconteceu no final do segundo tempo. A equipe empatou o duelo aos 31 minutos, com o holandês Ruud Van Nistelrooy. Dois minutos depois, o argentino Martín Demichelis fez o gol da vitória.

Com o resultado, o Málaga está com 47 pontos, assim como o Valencia, que é o terceiro colocado por ter vantagem nos critérios de desempate. Além de vencer, o time foi favorecido neste domingo com a derrota do Levante, em casa, por 2 a 0 para o Osasuna. O resultado deixou o Levante na quinta posição no Campeonato Espanhol, com 44 pontos, apenas um a mais do Osasuna, que está em sexto lugar.