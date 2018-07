Málaga cede empate, mas assume 5.º lugar do Espanhol

Desta forma, o Málaga passou a ser o primeiro time a figurar na zona de classificação para a Liga Europa, embora tenha saído de campo com o gosto de um empate amargo. A equipe abriu o placar com Martin Demichelis, aos 37 minutos, mas Augusto Fernandez garantiu a igualdade no placar aos 31 do segundo. O resultado deixou o Celta na 17.ª posição, com 19 pontos, dois à frente do Mallorca, que encabeça a zona de rebaixamento.

No outro jogo que fechou o dia de confrontos do Espanhol, Getafe e Sevilla empataram por 1 a 1, em Madri. O resultado fez a equipe da casa chegar aos 26 pontos, na décima posição, enquanto o seu adversário é o 12.º colocado, com 23.