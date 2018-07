Málaga confirma acerto com zagueiro uruguaio Lugano

MÁLAGA - Não são poucos os times brasileiros que gostariam de contar com Diego Lugano, mas falta dinheiro para transformar o sonho em realidade. No Málaga, isso não é problema. Assim, o novo rico do futebol espanhol anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do uruguaio, que estava em outra equipe de muito dinheiro, o Paris Saint-Germain.

Lugano estava encostado no time francês desde a temporada passada. Uma das primeiras estrelas a chegar ao PSG depois que o clube foi vendido a um grupo catariano, o uruguaio perdeu espaço quando o elenco foi fortalecido com nomes como dos brasileiros Alex e Thiago Silva, que disputam posição com ele.

A última partida do jogador pelo PSG foi em abril e, de maio para cá, ele nem ficava mais no banco - só apareceu entre os reservas em dois jogos já em 2013. No Málaga, porém, chega com status de craque, para atuar ao lado do argentino Demichelis. O brasileiro Weligton deve ir para o banco.

Lugano está com 32 anos e assinou contratou de empréstimo até o fim da temporada com o Málaga, que é o quinto colocado do Campeonato Espanhol e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Nesta quinta, a equipe recebe o Barcelona pelas quartas de final da Copa do Rei.

O uruguaio chegou a Málaga na tarde de terça-feira e já passou por exames médicos. O acordo com o PSG, porém, só foi selado nesta quarta, segundo o Málaga. Como ele ainda não atuou pela Liga dos Campeões, vai poder reforçar a equipe inclusive nesta competição