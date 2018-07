Malaga confirma contratação do argentino Demichelis

Atualmente com 30 anos, Demichelis estava no Bayern desde a temporada 2003/04, quando foi comprado junto ao River Plate. Jogando pelo clube de Munique, ele conquistou inúmeros títulos, incluindo quatro do Campeonato Alemão, e também virou figura constante nas convocações da seleção argentina.

Como vinha sendo reserva no Bayern, ele optou pela transferência para o Malaga, onde irá trabalhar novamente com o técnico chileno Manuel Pellegrini, que foi seu treinador na época do River Plate. Mas seu novo clube ocupa apenas a 18ª posição no Campeonato Espanhol e corre sério risco de rebaixamento.