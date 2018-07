Málaga derrota Athletic Bilbao e se aproxima do Real no Espanhol

SÃO PAULO - O Málaga segue sua busca aos primeiros colocados do Campeonato Espanhol e, neste sábado, deu mais um passo rumo a este objetivo. Em casa, a equipe de Júlio Baptista venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0. Um dos destaques da partida, no entanto, foi outro brasileiro: o meia Lucas Piazon, autor da assistência para o gol de Saviola, ainda no primeiro tempo.

O resultado levou o Málaga aos 42 pontos na quarta colocação, quatro atrás do Real Madrid, terceiro colocado, que ainda atua neste domingo. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Betis, no próximo dia 24. Já o Athletic Bilbao é o 15.º, com 26 pontos, e terá pela frente a Real Sociedad, um dia depois.

Com o apoio da torcida, o Málaga foi para cima no início da partida e marcou seu único gol logo aos 18 minutos. O brasileiro Lucas Piazon, ex-São Paulo e emprestado pelo Chelsea, recebeu pela esquerda, passou por dois marcadores e cruzou para trás. A bola passou por Júlio Baptista, mas não por Saviola, que bateu de primeira no canto direito do goleiro.

Na outra partida já encerrada neste sábado pelo Campeonato Espanhol, o Getafe não tomou conhecimento do Celta de Vigo e venceu com tranquilidade, por 3 a 1, em casa. A vitória levou a equipe aos 32 pontos, na 11.ª colocação. Já o Celta segue na zona de rebaixamento, em 18.º, com 20 pontos.